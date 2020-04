Calciomercato Milan – Onana nome nuovo per la porta: i numeri in stagione

CALCIOMERCATO MILAN – André Onana è il nome nuovo per sostituire, nel caso in cui verrà venduto, Gianluigi Donnarumma.

Il portiere dell’Ajax e della nazionale camerunese, è un prospetto che interessa ai rossoneri anche se la sua valutazione è elevata: 30 milioni di euro. Onana è un classe 1996, e i suoi numeri stagionali sono positivi. In tutte le competizioni ha giocato 39 partite, subendo 37 gol. Ha mantenuto la porta inviolata in 15 occasioni, cioè il 38% delle partite che ha disputato in questa tribolata stagione 2019/2020.

