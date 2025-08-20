Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Okafor al Leeds: visite mediche completate

Noah Okafor AC Milan Milan-Bari 2-0 Coppa Italia 2025-2026
L'attaccante svizzero Noah Okafor ha completato il suo trasferimento al Leeds: a breve il comunicato del club che confermerà l'addio al Milan
Alessia Scataglini

L'attaccante svizzero Noah Okafor ha completato il suo trasferimento al Leeds. Come confermato dagli esperti di mercato Matteo Moretto e Fabrizio Romano, il giocatore ha superato con successo le visite mediche e ha già firmato tutti i documenti necessari per il passaggio.

Mercato Milan: Okafor ha superato le visite mediche e firmato con il Leeds

L'operazione è da considerarsi conclusa. Il comunicato ufficiale che sancirà l'addio dell'ex Milan e il suo approdo in Championship è atteso per la giornata di domani.

Per Okafor, questa nuova esperienza in Inghilterra rappresenta un'importante occasione di rilancio. Il giocatore sarà un rinforzo fondamentale per il Leeds, che punta a ottenere la promozione in Premier League.

