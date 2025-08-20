Calciomercato Milan, Okafor al Leeds: visite mediche completate

Per Okafor, questa nuova esperienza in Inghilterra rappresenta un'importante occasione di rilancio. Il giocatore sarà un rinforzo fondamentale per il Leeds, che punta a ottenere la promozione in Premier League.
CALCIOMERCATO MILAN
L'attaccante svizzero Noah Okafor ha completato il suo trasferimento al Leeds. Come confermato dagli esperti di mercato Matteo Moretto e Fabrizio Romano, il giocatore ha superato con successo le visite mediche e ha già firmato tutti i documenti necessari per il passaggio.
L'operazione è da considerarsi conclusa. Il comunicato ufficiale che sancirà l'addio dell'ex Milan e il suo approdo in Championship è atteso per la giornata di domani.
Per Okafor, questa nuova esperienza in Inghilterra rappresenta un'importante occasione di rilancio. Il giocatore sarà un rinforzo fondamentale per il Leeds, che punta a ottenere la promozione in Premier League.
