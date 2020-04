Calciomercato Milan – Non solo Tonali: ecco gli altri talenti seguiti

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il progetto del Milan della prossima stagione è chiaro. Puntare su giovani di qualità che abbiano un potenziale importante per poter costruire l’ossatura della squadra rossonera per il presente e per il futuro. Come detto, l’obiettivo numero uno è Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, ma le parole del presidente Cellino non sembrano annunciare un grande avvicinamento dalle parti.

Non c’è pero solo Tonali. Un altro nome seguito è Teun Koopmeiners del Psv Eindhoven, ma attenzione anche a Samuele Ricci che si sta mettendo in luce all’Empoli. Sul centrocampista c’è anche la Roma. Sembra certo invece il ritorno a Milanello di Tommaso Pobega, che ha disputato un’ottima stagione al Pordenone in Serie B. Su di lui c’è da segnalare l’interesse da parte del Torino, ma il calciatore potrebbe essere usato anche come pedina di scambio per arrivare a Tonali insieme ad Alessandro Plizzari, che tornerà al Milan dopo il prestito al Livorno.

Insomma, tanti i nomi interessanti, ma Ricci potrebbe diventare un profilo molto caldo considerando gli ottimi rapporti tra Milan e Empoli (nell’estate scorsa il club rossonero ha acquistato sia Krunic e sia Bennacer). C’è bisogno però di sbrigarsi perchè sul calciatore, che prima dello stop per il coronavirus aveva convinto il tecnico Marino a lanciarlo stabilmente titolare, è sulla bocca di molti osservatori e di molti club. In ogni caso il Milan ha anche un piano per arrivare a Sandro Tonali, continua a leggere >>>

