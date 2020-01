NBA, D’Angelo Russell sui social: “Ibrahimovic is back!”. E il Milan…

CALCIOMERCATO MILAN – Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan ha avuto una scia mediatica incredibile, persino in NBA, la principale lega professionistica di pallacanestro degli Stati Uniti d’America e del Canada.

D’Angelo Russel, playmaker dei Golden State Warriors, infatti, ha scritto sul proprio account ufficiale Twitter le seguenti parole “Zlatan is back”, a testimonianza di come Ibrahimovic sia un calciatore conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Non si è fatta attendere la risposta del Milan, che ha invitato il campione a San Siro a conoscere lo svedese. Ecco i due post.

