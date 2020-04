Calciomercato Milan – Musso e Meret le alternative a Donnarumma

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, le prime alternative per sostituire Gigio Donnarumma in caso di partenza sarebbero Alex Meret del Napoli e Juan Musso dell’Udinese (entrambi valutati sui 30 milioni). Il futuro del portiere campano si deciderà in estate, quando si capirà se il Milan sarà disposto o meno a rinnovargli il contratto in scadenza il 30 giugno 2021.

In caso di esito negativo nella trattativa con l’agente Mino Raiola, il club rossonero potrebbe decidere una soluzione interna con Pepe Reina promosso a titolare e Alessandro Plizzari come vice al posto di Antonio Donnarumma, il cui destino è probabilmente legato a quello del fratello minore. Begovic, in prestito secco, rientrerà in Inghilterra. Domani torna il derby di Milano! Leao sfida Sebastiano Esposito>>>

