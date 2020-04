Leao sfida Esposito su PES: torna il derby di Milano

NEWS MILAN – Domani all’ora di pranzo Rafael Leao sfiderà Sebastiano Esposito a PES. Una partita virtuale che riaccenderà il derby tra Milan e Inter alla vigilia di Pasqua così come accaduto in quello spettacolare 2-2 del 2017 pareggiato all’ultimo minuto dalla rete di Zapata. Le due stelline dei rispettivi club si affronteranno alle 12.30 e la sfida sarà visibile in esclusiva su Dazn, Milan TV e i rispettivi canali social delle due società. Durante la gara sarà possibile donare a Fondazione Milan per combattere l’emergenza Covid-19. Intanto, oggi compie gli anni un ex sia di Milan che di Inter: ecco chi è>>>

