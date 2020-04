Calciomercato Milan – Laxalt difficilmente resterà in rossonero

CALCIOMERCATO MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, scrive del futuro di Diego Laxalt. L’uruguaiano è tornato a sorpresa al Milan lo scorso gennaio, con il Torino che comunque non lo avrebbe riscattato, tuttavia difficilmente resterà nella prossima stagione.

Laxalt, infatti, è completamente chiuso da Theo Hernandez, esploso in questa stagione, e difficilmente dunque accetterà un anno intero in panchina. Le cose potrebbero cambiare nel caso in cui il nuovo allenatore (Rangnick?), chiedesse in maniera esplicita la sua permanenza. Intanto un obiettivo di mercato del Milan strizza l’occhio ai rossoneri, continua a leggere >>>