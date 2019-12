Calciomercato Milan – Kessie può partire: ecco i club su di lui

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo una stagione, quella scorsa, da assoluto protagonista, Franck Kessie si è reso protagonista di una flessione evidente dal punto di vista delle prestazioni. L’ivoriano ha offerto più bassi che alti in stagione ma rimane uno dei calciatori più utilizzati. Nonostante ciò, però, se dovesse arrivare al Milan qualche offerta, l’ex Atalanta potrebbe partire.

Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’ ancora nessuno si è fatto concretamente avanti per Kessie, ma ci sono diversi club che potrebbero sferrare il colpo nei prossimi giorni. In primis il Wolverhampton: il capo scout degli inglesi John Marshall ha confermato l’interesse del club per il numero 79 rossonero. Occhio, però, anche a Monaco e West Ham. Molte le pretendenti e, qualora dovesse arrivare un’offerta di almeno 25 milioni di euro, verrà di certo presa in considerazione. Intanto Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’: ecco le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter/// Instagram/// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android