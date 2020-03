Calciomercato Milan – Interesse per Gotze del Borussia Dortmund

CALCIOMERCATO MILAN – Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, ha riportato le indiscrezioni dalla Germania secondo le quali il Milan sarebbe interessato a Mario Gotze. L’attaccante del Borussia Dortmund è in scadenza di contratto, e dunque può diventare un’occasione molto ghiotta per le squadre italiane.

A Gotze piacerebbe un'esperienza in Italia, in particolare a Milano dove la moglie Ann-Kathrin lavora spesso come modella. Il club rossonero sarebbe interessato, ma il vero scoglio è rappresentato dall'ingaggio, che viene considerato troppo alto per il Milan, ma è anche vero che il giocatore è giovane e ha già una grande esperienza internazionale. Operazione difficile dunque, ma non impossibile.

