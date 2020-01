Calciomercato Milan – Interesse per Boufal del Southampton

CALCIOMERCATO MILAN – Stando a quanto viene riportato da calciomercato.com, il Milan sarebbe alla ricerca di un esterno offensivo, vista la cessione di Borini al Verona e il possibile trasferimento di Piatek.

Un nome interessante potrebbe essere Sofiane Boufal, talento del Southampton e della Nazionale marocchina. Boufal sarebbe un profilo low cost per il Milan considerando che il calciatore sta giocando poco in Inghilterra, anche se il club l’ha acquistato dal Lille per 19 milioni di euro (è stato l’acquisto più caro della storia del club). Vedremo se l’indiscrezione diventerà concreta o meno nelle prossime ore. Intanto tengono banco in casa rossonera le condizioni di Gianluigi Donnarumma, continua a leggere >>>

