Calciomercato Milan – Confermato interesse per Loren: la situazione

CALCIOMERCATO MILAN – Loren Moron è nel mirino del Milan, come rinforzo per l’attacco nella prossima stagione. L’accostamento del calciatore ai rossoneri risale già al mese scorso, ora arrivano ulteriori conferme dai colleghi di Estadio Deportivo. Il Milan osserva Moron, che però ha una clausola di 60 milioni di euro. Il suo cartellino è di proprietà del Betis Siviglia fino al giugno 2022.

Chi è Loren Moron? Precisiamo intanto che a lui piace essere chiamato per “nome”, Loren, anche se il suo vero nome è Lorenz. Dietro la sua maglia infatti c’è scritto “Loren”, non Moron. Si tratta del classico rapace d’area di rigore. Ha una fisicità importante (alto 185 cm) che però non lo limita dal punto di vista tecnico. Bravo a giocare anche lontano dalla porta, mettendosi a disposizione della squadra.

Ha caratteristiche interessanti e funzionali per il Milan, ma resta un’operazione complicata. Gli attaccanti in casa rossonera languono, c’è solo Ibrahimovic fondamentalmente, il cui futuro per la prossima stagione è altamente incerto. Ma anche qualora Ibra dovesse restare, serve obbligatoriamente almeno un’altra punta centrale. Ecco le ultime indiscrezioni di calciomercato >>>