Calciomercato Milan – Incontro in sede con l’agente di de Paul e Zaracho

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, il Chief Football Officer Zvonimir Boban e il direttore tecnico Paolo Maldini hanno incontrato, a ‘Casa Milan‘, il procuratore sportivo Agustín Jiménez.

Jiménez, come si ricorderà, è stato a lungo nella sede del club rossonero la scorsa estate, quando trattava il trasferimento di Ángel Correa, un suo assistito, dall’Atlético Madrid al Milan.

L’agente, però, ha anche la procura di altri due fantasisti argentini che il Diavolo segue per il presente e per il futuro, vale a dire Rodrigo de Paul, classe 1994, dell’Udinese, e Matías Zaracho, classe 1998, del Racing Club de Avellaneda.

Qualcosa, forse, bolle in pentola per il post Jesús Suso, l'esterno offensivo spagnolo sempre più in odore di cessione

