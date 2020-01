Calciomercato Milan – Il Siviglia fa sul serio per Suso: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal giornalista sportivo Nicolò Schira sul proprio account personale sul social network ‘Twitter‘, il Siviglia sta facendo sul serio per acquistare Jesús Suso, esterno offensivo classe 1993, dal Milan già in questa sessione invernale di calciomercato.

Il Siviglia, attraverso il direttore sportivo Monchi, ha offerto, infatti, al club di Via Aldo Rossi una cifra compresa tra i 15 ed i 20 milioni di euro. Il Diavolo, però, cederà Suso per non meno di 20-25 milioni di euro. I contatti tra le società, intanto, proseguono.

La notizia è confermata anche dalla Spagna, più precisamente dal ‘Mundo Deportivo‘, che spiega come Suso abbia già trovato un accordo con il Siviglia e come il Milan, adesso, sembri disponibile ad una cessione del suo numero 8 in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni.

Che fine farà, invece, Lucas Paqueta? Ne ha parlato il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, nel pre-partita di Brescia-Milan. Per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android