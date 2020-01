Calciomercato Milan – Ibrahimovic, tifosi in delirio al suo arrivo a Linate

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic ha lasciato da pochissimi istanti l’aeroporto di Linate in macchina insieme a Zvonimir Boban.

Tifosi in delirio, hanno chiesto al campione svedese di scendere e salutare, ma lo svedese ha l’agenda piena: Ibrahimovic, infatti, è atteso alla clinica “La Madonnina” per le visite mediche, poi nel pomeriggio sarà a Casa Milan. L’ex Manchester United, che ha abbracciato Boban al suo arrivo, è apparso molto sorridente. Segui con noi gli aggiornamenti minuto per minuto, continua a leggere >>>

