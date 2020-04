Calciomercato Milan – Ibrahimovic, rinnovo sempre più complicato

CALCIOMERCATO MILAN – Si continua a parlare del futuro di Zlatan Ibrahimovic. Come viene riportato dal Corriere della Sera, il rinnovo di contratto con il Milan, al netto di quanto successo in queste ultime settimane in società, è sempre più complicato.

Ibrahimovic in questo momento si trova in Svezia con la sua famiglia e sta decidendo il da farsi: l’ex Los Angeles Galaxy potrebbe anche decidere di appendere gli scarpini al chiodo e iniziare magari una nuova carriera da dirigente. Intanto Daniel Maldini rassicura i tifosi, continua a leggere >>>

