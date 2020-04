Calciomercato Milan – Ibrahimovic-Rangnick: uno è di troppo

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, sembra sempre più chiaro il fatto che Zlatan Ibrahimovic voglia continuare a giocare anche nella prossima stagione. Ci sono infatti diverse foto e video che ritraggono l’attaccante in campo anche nel giorno di Pasquetta, approfittando che in Svezia le normative anti-contagio sono molto più blande.

Tutto questo testimonia la voglia di Ibrahimovic di tornare in campo. Il vero problema è capire dove potrà giocare la prossima stagione. I tifosi, l’ambiente, i compagni di squadra e Pioli (se rimanesse) farebbero carte false pur di vederlo un’altra annata in maglia rossonera, visto quello che ha dimostrato dal momento del suo arrivo, ma ad oggi non ci sono certezze. Decisivo sarà il faccia a faccia tra il campione svedese e Gazidis. Solo a quel punto si capirà il destino di Zlatan.

Un altro fattore da considerare è quello relativo a Rangnick. L’allenatore non ha ancora espresso un’idea su Ibrahimovic, visto che l’arrivo del tedesco non è scontato, tuttavia i due a sensazione non sembra che si prendano molto. Intanto perchè entrambi sono primedonne, ma i veri problemi potrebbero sorgere dal punto di vista tattico, con Ibrahimovic che a 38 anni non può garantire il pressing aggressivo e continuo che Rangnick impone alle sue squadre, in particolare agli attaccanti. Le cose potrebbero cambiare nel caso in cui il tedesco diventasse direttore tecnico, ma a quel punto starà a Gazidis convincerlo di quanto sia importante avere Ibrahimovic in squadra. Insomma, ad oggi è davvero difficile sbilanciarsi. Intanto due calciatori lasceranno il Milan al termine della stagione, continua a leggere >>>

