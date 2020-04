Calciomercato Milan – Gli acquisti si pagano con i risparmi: ecco il tesoretto

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, analizza il mercato del Milan. 36,6 milioni è il tesoretto da reinvestire per i prossimi Theo Hernandez e Bennacer, o magari per un nome di esperienza da abbinare ai giovani talenti in rosa. Questa liquidità si aggiungerà al budget che stanzierà Elliott (che potrebbe essere di circa 75 milioni di euro).

L’opera di risparmio iniziata a gennaio non significa necessariamente che il Milan debba chiudere i rubinetti. Nell’ultimo mercato hanno salutato in sei: l’unica cessione che ha garantito incassi immediati è stata quella dei 27 milioni di Piatek all’Hertha Berlino, ma comunque il club rossonero ha alleggerito il monde stipendi. Basta pensare al milione e ottocentomila euro guadagnato dal polacco, agli emolumenti di Suso e Reina (3 milioni netti ciascuno), Borini (svincolatosi prima di firmare con il Verona, 2,5), Caldara (2,2) e Rodriguez (2,1). Al lordo fanno 25,9 milioni in totale. Questa cifra è destinata ad aumentare, visto gli addii a fine stagione di Lucas Biglia e Jack Bonaventura.

I due centrocampisti sono in scadenza di contratto e dunque il Milan non incasserà nulla, tuttavia gli introiti potranno crescere di altri 9,7 milioni lordi: 3,5 per lo stipendio di Bonaventura, ormai fuori dai piani della società (è seguito con grande interesse da Fiorentina e Roma), e ben 6,2 per quello di Biglia, che ha deciso di voler chiudere la carriera in Argentina. “Liberarsi” dell’ex Lazio sarà importante per il Milan, visto che il numero 21 guadagna attualmente 3,5 milioni netti annui, così come Romagnoli. Biglia è il secondo più pagato della rosa dopo Gianluigi Donnarumma. Intanto Balotelli svela un retroscena su Ibrahimovic, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓