Calciomercato Milan – Gazidis stoppa l’arrivo di Saelemaekers

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Alexis Saelemaekers non dovrebbe arrivare al Milan. Il belga è uno dei profili individuati da Maldini e Boban per sostiture Jesu Suso, andato al Siviglia, ma Ivan Gazidis, amministratore delegato del club rossonero, avrebbe stoppato l’operazione. Discorso diverso per Vina, visto che il dirigenza ha dato il suo ok all’acquisto. Maldini e Boban hanno offerto 1,4 milioni per il prestito più un diritto di riscatto al 30 maggio per altri 7. Intanto non tutti sono contenti per la cessione di Suso, continua a leggere >>>

