Galliani: “Ibrahimovic al Monza? Sogno sfumato. Colpa del coronavirus”

CALCIOMERCATO MILAN – Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan che oggi ricopre il medesimo incarico nel Monza di Silvio Berlusconi, ha ammesso, ai microfoni del ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, di aver provato a convincere Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981 in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con i rossoneri, a guidare i brianzoli, presumibilmente in Serie B, nella stagione 2020-2021.

“Mettiamo una pietra tombale sul sogno Ibrahimovic – ha detto Galliani -. Il suo mancato arrivo al Monza è un effetto collaterale del virus. Alla luce della crisi mondiale e sull’incertezza delle date di ripresa di questo campionato e dell’inizio del prossimo, il progetto sfuma”, ha chiuso, con amarezza, il dirigente lombardo. QUESTE LE PAROLE DI MISTER STEFANO PIOLI SUL COVID_19 >>>

