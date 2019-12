Everton, Ancelotti: “Kean? E’ un attaccante da Premier League”

CALCIOMERCATO MILAN – Carlo Ancelotti, neo tecnico dell’Everton, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Liverpool Echo su Moise Kean, che nelle ultime settimane era stato accostato al Milan.

“Kean? L’aspettativa per lui è molto alta ma ha 19 anni, dobbiamo essere un po’ più calmi e pazienti. Ha le giuste qualità per diventare un attaccante della Premier League ma, come ho detto, ci vuole tempo perché ha 19 anni, è in un nuovo paese, con nuovi compagni di squadra e un nuovo allenatore – dice Ancelotti -. Dobbiamo lavorare con lui, cercare di migliorarlo… anche lui però deve essere paziente. Non importa se giochi o non giochi, devi provare ad usare questo momento per migliorare te stesso ogni singolo giorno. A Parma è successa la stessa cosa. Avevo molti giovani giocatori che sono diventati giocatori fantastici. Thuram, Crespo, Cannavaro…”. Intanto sfuma un obiettivo di mercato del Milan, continua a leggere >>>

