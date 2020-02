Calciomercato Milan – Donnarumma, tre squadre sono su di lui

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, mette in evidenza il futuro di Gianluigi Donnarumma.

Raiola aspetta una mossa da parte del Milan, che però al momento non è arrivata. Il tempo stringe, considerando il contratto in scadenza nel 2021, e dunque alcune big europee stanno pensando al colpo.Se la situazione del rinnovo non si dovesse sbloccare, Donnarumma verrà ceduto quest’estate per una cifra intorno ai 50 milioni: tra le pretendenti sono Real Madrid, Chelsea e Psg. Intanto ci sono delle novità importanti su Massimiliano Allegri, obiettivo per la panchina rossonera, continua a leggere >>>

