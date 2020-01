Calciomercato Milan – Di Stefano: “Da valutare Piatek, situazione attacco in evoluzione”

CALCIOMERCATO MILAN – Ecco le parole di Peppe Di Stefano sui possibili movimenti del Milan in attacco: “Il Milan punterà sul 4-4-2 d’ora in poi, ma ci sarà da valutare la situazione in attacco, soprattutto per quanto riguarda Krzysztof Piatek. Se il polacco dovesse andare via qualcosa in entrata bisognerà farla perché non si può giocare solo con Ibrahimovic e Rafael Leao. Ci sarebbero anche Rebic e Castillejo, ma non si possono considerare attaccanti”. Intanto ecco le parole di Samu Castillejo su Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

