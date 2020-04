Calciomercato Milan – Di Stefano: “Boban fece un sondaggio per Icardi”

CALCIOMERCATO MILAN – Peppe Di Stefano, intervenuto a ‘Sky Sport 24‘, ha rivelato come, la passata estate, il Milan abbia effettivamente chiesto informazioni per l’acquisto di Mauro Icardi, centravanti argentino classe 1993, che, successivamente, è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto dall’Inter al PSG.

“Nella scorsa sessione estiva, all’hotel ‘Bulgari‘, mentre era in corso la trattativa tra Icardi e il PSG, Zvonimir Boban per qualche minuto parlò di Icardi in prestito ma a scarse condizioni economiche. Alla fine non se ne fece nulla perché il PSG offri di più ma so che il Milan si interessò al giocatore”, la confessione di Di Stefano. LEGGI QUI, INVECE, LE IMPORTANTI DICHIARAZIONI DI JESÚS SUSO SUL MILAN >>>