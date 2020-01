Calciomercato Milan – Di Marzio: “Robinson in chiusura”

CALCIOMERCATO MILAN – Per un terzino che va, uno che arriva. Il Milan ha ufficialmente ceduto Ricardo Rodriguez al PSV Eindhoven e ha già chiuso per il suo erede. Si tratta di Antonee Robinson, terzino del Wigan classe 1997 di nazionalità statunitense. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio profilo Twitter, è tutto fatto per il passaggio di Robinson in rossonero. Con questo acquisto dovrebbe chiudersi di fatto il mercato rossonero. Il Milan nel corso della giornata di oggi ha chiuso anche per Alexis Saelemaekers dell’Anderlecht, che è invece un esterno di centrocampo, che sostituisce Suso, andato al Siviglia. Non sarà invece sostituito Krzysztof Piatek, andato all’Hertha Berlino a titolo definitivo.

