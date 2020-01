Calciomercato Milan – Di Marzio: “PSG dietro a Paquetà? No, il Milan chiarirà col giocatore”

CALCIOMERCATO MILAN – Ospite alla trasmissione Calciomercato L’Originale in diretta su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri. “Rodríguez può andare al Fenerbahce, visto che il club turco oggi ha ricevuto l’ok dalla Federazione. Nel caso in cui parta servirà un sostituto, così come se dovesse andare via Gabbia. Su Paquetà si pensava che potesse esserci dietro il PSG, in realtà non c’è il club francese dietro a questo malessere. Possibile che nei prossimi giorni il Milan cercherà di sistemare le cose parlando col calciatore”, le parole del giornalista. Questo, invece, il retroscena svelato da David Suazo>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android