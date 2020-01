Calciomercato Milan – Di Marzio: “Dani Olmo nel mirino, ma…”

CALCIOMERCATO MILAN – Un mese molto attivo per il Milan sul calciomercato. I rossoneri valutano ancora alcune mosse e in particolare Dani Olmo, talento spagnolo della Dinamo Zagabria. Costa 35 milioni circa e la concorrenza è molta. Ne ha parlato su Sky l’esperto Gianluca Di Marzio. Ecco le sue parole: “Il Milan si sta ancora muovendo, vediamo quali operazioni riuscirà a chiudere. Nessuna novità sulle uscite. Suso, Paquetà, Piatek… Anche Rodriguez. Il più vicino ad andare via è Gabbia, ma il Milan non ha deciso ancora se darlo in prestito. Con Parma e Sampdoria che lo vogliono. Il nome in entrata è Dani Olmo. Il Wolverhampton ha fatto una ricca offerta fino a 30 mln con i bonus alla Dinamo. Il Lipsia offre tanto agli agenti, ma solo 16 mln alla Dinamo. Il Milan non ha mollato, anche grazie a Boban. Vorrebbe però prenderlo a giugno e non spendere più di 20 milioni. La Dinamo vorrebbe cederlo ora. Da capire se il Milan accontenterà club e agenti. Altrimenti rischia. Sono giorni in cui comunque il Milan c’è. Boban parla continuamente con la Dinamo, ma non c’è un affondo vero e proprio”.

