Calciomercato Milan – De Paul, difficile una partenza a gennaio

CALCIOMERCATO MILAN – Nei giorni scorsi Agustín Jiménez, procuratore di Rodrigo de Paul, si è recato a ‘Casa Milan‘. Si è presupposto che l’agente sia andato a parlare del suo assistito, fantasista argentino classe 1994, con il club rossonero, interessato a de Paul così come Fiorentina e Inter.

Secondo quanto raccolto, però, dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, difficilmente de Paul lascerà l’Udinese in questa sessione invernale di calciomercato. Jiménez, infatti, ha fatto ritorno in Argentina. A meno che, ‘last minute‘, non si concretizzi uno scambio clamoroso con il Milan … per i dettagli, continua a leggere >>>

