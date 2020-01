Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: 4 top club su Camavinga

CALCIOMERCATO MILAN – Ha solo 18 anni, ancora da compiere (classe 2002), ma ha già gli occhi di tutta Europa puntati addosso. Eduardo Camavinga sta sorprendendo tutti con la maglia del Rennes e in estate è destinato a trasferirsi in un top club. Il prezzo è già altissimo in rapporto all’età che ha: 35 milioni almeno. Il Milan lo segue con attenzione da diverso tempo e ha provato l’affondo, per il momento fallito. I rossoneri, però, non sono ovviamente gli unici a cui piace Camavinga. Secondo quanto riferisce il Daily Express, infatti, sul giovane centrocampista francese ci sono almeno quattro grandi squadre, una per ogni Nazione: il Bayern Monaco dalla Germania, il Manchester City dall’Inghilterra, il Paris Saint-Germain dalla Francia e il Real Madrid dalla Spagna. Molto probabilmente scatterà un’asta.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android