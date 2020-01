Calciomercato Milan – Dalla Spagna: il Siviglia accelera per Suso

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo aver acquistato Youssef En Nesyri e aver ceduto tutti gli esuberi possibili nel mercato di gennaio, il Siviglia sta attualmente provando a rinforzare la rosa con ancora alcuni tasselli. Tra questi, secondo quanto riferisce As, c’è Suso. Il calciatore di Cadice ha di fatto concluso la propria esperienza a Milano e la cessione è ormai vicinissima. Anche i tifosi ce l’hanno con lui e il Siviglia vuole approfittare della situazione per acquistarlo. Anche perchè piace molto a Julen Lopetegui, tecnico che lo ha fatto anche esordire in Nazionale quando allenava la Spagna. Il Siviglia farà di tutto per acquistarlo entro la fine del mercato, ma c’è ancora distanza tra l’offerta e la richiesta. Il Milan, infatti, non vorrebbe lasciarlo andare per una cifra troppo inferiore a quella della clausola rescissoria.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android