Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Barcellona, Dani Olmo non priorità

CALCIOMERCATO MILAN – Un nome caldissimo. Chissà quanto stanno fischiando le orecchie a Dani Olmo. Il fantasista spagnolo della Dinamo Zagabria è al centro di molteplici voci di calciomercato. In modo particolare, Dani Olmo piace molto al Milan. I rossoneri sembrano essere molto vicini a chiudere, anche se nelle ultime ore stanno arrivando voci decisamente discordanti. Ci sono alcuni dubbi legati alla concorrenza. In questo senso, arrivano belle notizie: secondo il Mundo Deportivo, infatti, Dani Olmo non è una priorità per gennaio in casa Barcellona. I blaugrana erano tra i principali candidati a Dani Olmo, che però non vuole attendere luglio per cambiare casacca. Il costo è di circa 35 milioni e il Milan a questo punto resta in vantaggio. Per le parole dell’agente di Dani Olmo… Continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android