Calciomercato Milan – Dalla Francia: rossoneri interessati a Louza

CALCIOMERCATO MILAN – Come riferito da RMC Sport, è forte l’interesse del Milan per il centrocampista Imran Louza.

Il calciatore in forza al Nantes, ha un costo di almeno 10 milioni di euro. Stando a quanto detto dall’emittente francese, Louza (21 anni), sarebbe stato individuato da Ralf Rangnick come pedina per far crescere il centrocampo rossonero. Sul giocatore è forte anche l’interesse del Lione.

Oltre a Louza, ci sono altre 3 centrocampisti sul taccuino di Rangnick. Per scoprire chi sono, continua a leggere >>

