Calciomercato Milan – Dalla Francia: Psg su Piatek per il post Cavani

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal portale francese ‘parisunited.fr’ il Psg sarebbe pronto a preparare l’assalto all’attaccante del Milan Krzysztof Piatek. Il direttore sportivo Leonardo ha accolto la richiesta di Edinson Cavani di cambiare aria, ma non vuole accontentarlo prima di aver trovato il sostituto. Tutte le strade portano al polacco, voluto proprio dal dirigente brasiliano al Milan nel corso dello scorso mercato invernale. Piatek ormai non è altro che l’alternativa di Zlatan Ibrahimovic dopo un avvio di stagione scarico in cui ha segnato soltanto 4 gol in campionato e uno in Coppa Italia, e per questo motivo potrebbe decidere di cambiare aria. Ma non solo lui: ecco gli altri giocatori rossoneri sul piede di partenza, continua a leggere >>>

