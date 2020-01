Calciomercato Milan – Dagli USA: “Modric vuole giocare nella MLS”

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo aver indossato la maglia del Tottenham, in Premier League, il centrocampista croato Luka Modric, classe 1985, si appresta a concludere, al termine di questa stagione, la sua esperienza anche nella Liga spagnola con il Real Madrid.

Modric, infatti, è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e, nel caso in cui l’accordo con le ‘Merengues‘ non venga prolungato per un’ulteriore stagione, la prossima estate l’attuale numero 10 del Real Madrid sarà libero di firmare a parametro zero con chi vorrà.

Il Milan, che segue Modric da tempo, non dovrebbe essere, però, la prima scelta del Pallone d’Oro 2018. Secondo quanto riferito da ‘The Athletic‘, infatti, il croato sarebbe davvero felice di andare oltreoceano e sbarcare nella Major League Soccer statunitense per indossare la maglia del DC United, orfano di Wayne Rooney, appena tornato in Inghilterra al Derby County.

“Ha discusso questa idea con la sua famiglia e sono tutti felicissimi ed emozionati dall’eventualità di un trasferimento negli USA”, ha riportato il quotidiano sportivo americano. Intanto emergono novità, forse decisive, nella trattativa tra Milan e Barcellona per l’acquisto di Jean-Clair Todibo da parte dei rossoneri: per i dettagli, continua a leggere >>>

