Calciomercato Milan – Con Rangnick pronto il riscatto di Saelemaekers

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato questa mattina da Tuttosport, lo scenario futuro di Alexis Saelemaekers è destinato a cambiare con l’arrivo in rossonero di Ralf Rangnick. L’esterno belga del Milan, infatti, verrà riscattato – riferisce il quotidiano piemontese – al termine della stagione per 3 milioni (dopo i 3,5 già versati a gennaio).

Ventidue anni, il numero 55 rossonero ha giocato ad oggi appena 32 minuti col Milan suddivisi in 3 presenze. Può fare l’esterno di centrocampo a destra oppure il terzino come alternativa a Calabria o Conti. E’ duttile e giovane e fa al caso di Rangnick. Intanto, oggi dovrebbe tornare in Italia Kessie: LE ULTIME>>>

