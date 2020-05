Calciomercato Milan – Con Rangnick più poteri a Moncada e Almstadt

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, è in dirittura d’arrivo la trattativa per portare Ralf Rangnick al Milan nel doppio ruolo di allenatore e direttore tecnico. Il tedesco, che in un primo momento aveva chiesto 18 collaboratori, ora sembra sia sceso a più miti pretese con il club rossonero e che si sia deciso a dare spazio a risorse già presenti all’interno del Milan: Geoffrey Moncada e Hendrik Almstadt, quindi, dovrebbero prendere sempre più potere e spazio in dirigenza. RANGNICK VUOLE UN NUOVO ATTACCANTE: ECCO LA DUPLICE OPZIONE PER I ROSSONERI >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓