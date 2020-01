Calciomercato Milan – Christensen alternativa a Todibo

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da Luca Marchetti a Sky Sport 24, per Jean-Clair Todibo ci sarebbe stata una forte frenata. Al Milan il giocatore interessa, è ritenuto un giocatore di prospettiva, ma vuole la possibilità di tenerlo, mentre il Barcellona e soprattutto il difensore non sono convinti da una formula che porterebbe il giocatore a restare in rossonero a titolo definitivo. Un’alternativa è Simon Kjaer, ma vicinissimo alla Sampdoria, l’altro è Andreas Christensen, difensore classe ’96 del Chelsea. Il Milan però lo vorrebbe prelevare in prestito con diritto di riscatto, mentre i Blues vogliono monetizzare e cederlo definitivamente. Per quanto riguarda Mattia Caldara, invece, potrebbe rientrare nei discorsi con l’Atalanta.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android