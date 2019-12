Calciomercato Milan – Che regalo di Natale vorreste sotto l’albero?

MERCATO MILAN – A gennaio aprirà ufficialmente la sessione invernale di calciomercato. Il Milan, in primis, punta a cedere, per sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi. Vendere sarà fondamentale, per poi re-investire parte di quei soldi in acquisti che facciano la differenza. A rosa ormai fatta, occorrono Top Player in grado di alzare il livello e il rendimento di una squadra che – ad oggi – è lontana anni luce dall’obiettivo prefissato ad inizio stagione: la Champions League. Su chi puntare dunque?

A Maldini, Boban e Massara il compito di rispondere. Gazidis permettendo, chiaramente, anche se uno dei taboo iniziali sembra essersi ammorbidito: i campioni Over 30 non sono più banditi. Potendo sognare, quindi, voi che giocatori comprereste? Che regalo vorreste trovare sotto l’albero (rossonero) di Natale?

Nelle prossime schede, troverete 3 nomi per ogni reparto. Sono i vostri desiderata, i sogni, i desideri, gli obiettivi di mercato che quotidianamente ci segnalate nei commenti sul sito e sui nostri canali social. Chi prendereste?