Calciomercato Milan – Briasco e i suoi numeri stagionali non esaltanti

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riportato ieri da diverse testate giornalistiche, il Milan sarebbe sulle tracce dell’attaccante Norberto Briasco.

Vediamo insieme però, i suoi non entusiasmanti numeri stagionali. Briasco, classe 1996, quest’anno con l’Huracan (squadra in cui gioca), ha collezionato in totale 20 presenze (1385 minuti in tutto), mettendo a referto solamente 3 reti e 1 assist. Un bottino un po’ magro per un titolare della squadra.

C’è un altro attaccante che interessa, e molto, il Milan. Si tratta di Arkadiusz Milik. I rossoneri non sono gli unici ad aver messo gli occhi sull’attuale attaccante del Napoli, infatti il calciatore è richiesto anche in Spagna e in Germania. Per saperne di più su Milik e sulla concorrenza che il Milan ha, continua a leggere >>>