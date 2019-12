Calciomercato Milan – Bonaventura, rinnovo ancora in bilico

CALCIOMERCATO MILAN – Non solo mercato in entrata. In casa Milan si è fatta urgente la trattativa per il rinnovo di contratto di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista non ha alcun dubbio, vuole restare in rossonero e vuole rinnovare il prima possibile il contratto in scadenza a fine stagione. Tra un mese però, potrebbe ascoltare le offerte che sono in arrivo per poi liberarsi gratis, ci sono già proposte da parte sia della Fiorentina che di Napoli e Roma.

I prossimi 10 giorni saranno fondamentali, anche se la trattativa non è affatto ad un buon punto. Questo quanto riportato da “calciomercato.com”. Sul rinnovo invece, c’è distanza fra le parti, anzi, non c’è ancora stata una vera e propria trattativa con l’agente Mino Raiola. L’affare Zlatan Ibrahimovic potrebbe aiutare nei rapporti fra le parti, ma la richiesta di un contratto lungo e con sostanziale aumento dell’ingaggio è in questo momento proibitivo per il Milan alle prese con un bilancio che, invece di aumentare il monte ingaggi dovrebbe invece ridurlo.

Con l'arrivo di Ibrahimovic, anche i compagni di squadra saranno agevolati …

