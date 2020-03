Calciomercato Milan – Boban e Maldini via? Ibrahimovic perplesso

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, un eventuale addio, a fine stagione, di Zvonimir Boban e Paolo Maldini al Milan, metterebbe a rischio anche il futuro in rossonero dell’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic, infatti, si sarebbe detto perplesso su un Milan senza Boban e Maldini con i quali aveva già cominciato a parlare del rinnovo del suo contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, per la stagione 2020-2021. Ibrahimovic, infatti, non vedrebbe di buon occhio restare in un club con un progetto dai contorni non delineati ed affidato a mani straniere.

L’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, qualora restasse in sella in Via Aldo Rossi, avrebbe, però, già tracciato la strada maestra da seguire: per i dettagli, continua a leggere >>>

