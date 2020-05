Calciomercato Milan – Boadu escluderebbe l’arrivo di Jovic

MERCATO MILAN – Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’arrivo di uno tra Luka Jovic e Myron Boadu escluderebbe l’acquisto dell’altro. Il tutto nell’ottica in cui Zlatan Ibrahimovic non dovesse prolungare il proprio contratto coi rossoneri anche per la prossima stagione. In quel caso il Milan necessiterebbe di trovare una prima punta di spessore, in grado di prendersi sulle spalle l’attacco rossonero.

L’olandese è un classe 2001 e in patria è ritenuto un astro nascente della Eredivisie. Quest’anno ha fatto 20 gol in 38 presenze con l’AZ Alkmaar e nonostante il suo talento sia sotto gli occhi di tutti è chiaro che il ruolo da titolare al Milan sarebbe comunque un bel rischio. Jovic, invece, è meno giovane – classe 1997 – è reduce da una stagione pessima con il Real Madrid, ma è stato pagato ben 60 milioni un anno fa. Difficile che i Blancos lo mettano in vendita in saldo. L’operazione potrebbe essere un prestito biennale con un diritto di riscatto. Ad oggi la certezza è solo una: l’arrivo di uno dei due esclude l’altro. Intanto, arrivano conferme sul futuro di Moncada e Almstadt>>>

