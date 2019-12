Calciomercato Milan – Betis, ufficiale l’ingaggio di Aleñá

CALCIOMERCATO MILAN – Il Real Betis ha annunciato, in via ufficiale, di aver acquisito, in prestito fino al prossimo 30 giugno 2020, il centrocampista Carles Aleñá, classe 1998, prodotto della ‘cantera‘ del Barcellona.

Il calciatore interessava anche al Milan. Sfuma, quindi, un’opzione per rinforzare il centrocampo a gennaio per il club di Via Aldo Rossi.

“E andiamo! – ha commentato Aleñá su ‘Twitter‘ -. Sono molto felice di essere uno di voi!! Lotteremo fianco a fianco”. Il Milan, quindi, ha spostato le proprie attenzioni su un altro centrocampista che milita nella Liga spagnola: per i dettagli, continua a leggere >>>

