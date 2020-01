Calciomercato Milan – Ag. Deulofeu: “Non torna ora. Vedremo in estate”

CALCIOMERCATO MILAN – Albert Botines, agente di Gerard Deulofeu, esterno offensivo spagnolo classe 1994 che ha militato nel Milan già dal gennaio al giugno 2017, con 18 presenze e 4 gol all’attivo tra Serie A e Coppa Italia, ha spiegato, in esclusiva ai microfoni di ‘MilanNews.it‘, la situazione del suo assistito, spesso accostato nuovamente ai colori rossoneri in periodo di calciomercato.

“A gennaio non credo sia possibile perché è impegnato nella lotta salvezza con il Watford ed è concentrato sulla squadra. Vedremo cosa accadrà nel mercato estivo, ma ad oggi non ci sono stati contatti con i dirigenti del Milan per un ritorno in rossonero”, le parole di Botines.

“Lui ha grande stima del Milan e ha un bellissimo ricordo, quando era in rossonero era davvero felice ed è stata una bella esperienza“, ha concluso quindi l’agente di Deulofeu. Intanto, sembra fatta per il trasferimento di Simon Kjaer in rossonero: per le ultime, continua a leggere >>>

