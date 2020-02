Calciomercato Milan – Ag. Conti: “Vuole restare, ma è presto per parlarne”

CALCIOMERCATO MILAN – Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, ha parlato del futuro del suo assistito, al Milan dall’estate 2017.

“Il futuro di Andrea? È ancora presto per poterlo stabilire – ha esordito il procuratore, così come riportato dal sito web di ‘Sport Mediaset‘ -. Adesso ci sono altre priorità ed il ragazzo è concentrato, pensa a fare bene con il Milan. A fine stagione, quando il campionato sarà finito, ci incontreremo con la società e faremo le giuste valutazioni”.

Giuffredi ha poi proseguito: “È normale che Conti vorrebbe rimanere. Chi non vorrebbe giocare in un club così importante come il Milan? Ma è ancora presto per parlare di futuro”. Conti non è l’unico giocatore che potrebbe andare via nel prossimo giugno: per scoprire tutti gli altri nomi, continua a leggere >>>

