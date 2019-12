Calciomercato Milan – Ag. Biglia: “Rimane fino a fine contratto”

CALCIOMERCATO MILAN – Lucas Biglia, classe 1986, centrocampista argentino in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno 2020, non lascerà il club di Via Aldo Rossi a gennaio.

Lo ha dichiarato questo pomeriggio il suo agente, Enzo Montepaone, ai microfoni de ‘Il Milanista‘: “Lucas non lascerà il Milan a gennaio. Rimaniamo a Milano fino a fine contratto. Se ci sono offerte? Sì, dall’estero”, le sue parole.

Biglia, scivolato dietro Ismäel Bennacer nelle gerarchie del tecnico rossonero Stefano Pioli, rimarrà, dunque, a giocarsi un posto da titolare nel Diavolo fino al termine di questo campionato.

Il Milan, però, continua a trattare, in Premier League, un top player per rilevare l’argentino sin da subito: per le ultime news di calciomercato a tal proposito, continua a leggere >>>

