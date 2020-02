Calciomercato Milan – A giugno nuovo tentativo per Zaracho

CALCIOMERCATO MILAN – Matias Zaracho è un obiettivo del Milan ormai da diverso tempo. È cosa risaputa che i dirigenti rossoneri abbiano provato a prelevarlo, senza riuscirci, già nella finestra di calciomercato appena conclusasi.

L’indiscrezione di oggi, riportata da ‘calciomercato.com‘, ci dice che Zvonimir Boban e Paolo Maldini stanno preparando una nuova offerta da presentare al Racing Club a giugno. La base di partenza di questa offerta sarebbe sui 15 milioni di euro.

Zaracho continuerà ad essere monitorato dagli osservatori del Diavolo fino al termine della stagione. Se le risposte dovessero continuare ad essere positive, la strategia per portarlo a Milano è già tracciata.

Per un giocatore che potrebbe arrivare a vestire la maglia rossonera, ce n’é un altro che è appena andato via. Si tratta di Krzysztof Piatek. Per vedere il suo primo gol con i colori dell’Hertha Berlino, continua a leggere >>>

