Calciomercato – Messi può lasciare il Barcellona: ecco chi può prenderlo

CALCIOMERCATO – Dopo lo scontro avvenuto tra Lionel Messi e il direttore sportivo Eric Abidal, riportato da tutti i giornali, il fuoriclasse argentino potrebbe davvero lasciare il Barcellona al termine della stagione. Dalla Spagna sono sicuri che alla fine l’attaccante rimarrà, ma in realtà c’è paura sul fatto che Messi alla fine possa prendere una decisione drastica.

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ipotizza i possibili acquirenti. Chi potrebbe davvero ingaggiare Messi? Manchester City e Psg sarebbero in pole position, ma non sono da escludere neanche Juventus e Inter. I bianconeri potrebbero provare a replicare l’operazione Ronaldo, mentre l’Inter ha alla spalle un colosso come Suning. Vedremo in estate cosa succederà. Intanto Demetrio Albertini ha parlato del derby e di Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

