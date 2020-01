Calciomercato – Mazzarri rischia dopo il KO con l’Atalanta

CALCIOMERCATO – Non era mai successo nella storia del Torino che la formazione granata perdesse 7-0 in casa propria. È capitato ieri, quando gli uomini di Walter Mazzarri si sono trovati di fronte la marea nerazzurra dell’Atalanta, allenata da Giampiero Gasperini. Una disfatta storica, che resterà nella memoria e che complica la situazione di Mazzarri. Il clima in casa Toro era già complicato, con i tifosi in contestazione, ma ora ovviamente tutto peggiora. A questo punti, Mazzarri rischia addirittura l’esonero, nonostante risultati nel complesso non troppo negativi. Potrebbe essere decisiva proprio Milan-Torino di Coppa Italia in programma martedì sera, per i quarti di finale.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android