Calciomercato Lazio – Possibili occasioni Paloschi e Shaqiri

CALCIOMERCATO LAZIO – Il calciomercato di gennaio in casa Lazio non è mai stato particolarmente attivo, ma quest’anno i biancocelesti sembrano davvero intenzionati a non cambiare neanche una virgola. Il momento è eccezionale, con undici vittorie consecutive in Serie A, e non si vuole rischiare di modificare qualcosa. Solo in caso di ghiotte occasioni potrebbero pensare di acquistare qualcuno. Una di queste potrebbe essere Alberto Paloschi. L’attaccante della SPAL, ex Milan, non trova continuità a Ferrara e potrebbe quindi pensare di mettersi in gioco in una piazza più grande. Il prezzo dovrebbe essere irrisorio: 1,5 milioni. Inoltre, sondato Xherdan Shaqiri, del Liverpool, nei giorni scorsi. Sullo svizzero c’è anche la Roma e il prezzo è decisamente più alto: 22 milioni. L’operazione potrebbe essere rimandata all’estate.

