Calciomercato Lazio – Possibile colpo Insigne in estate

CALCIOMERCATO LAZIO – Una situazione decisamente delicata quella del Napoli in queste ultime settimane. L’esonero di Carlo Ancelotti e l’arrivo di Gennaro Gattuso non hanno risolto le cose e la zona Champions League, obiettivo minimo, è ancora lontanissima. Così, la rivoluzione estiva diventa molto probabile. Tanti i giocatori che lasceranno il club partenopeo e anche Lorenzo Insigne, capitano della squadra, potrebbe decidere di lasciare la casa madre. Su di lui ci sono tante squadre, Inter in primis, ma potrebbe essere un nome caldo anche per la Lazio. La formazione biancoceleste sogna in grande e spera di arrivare in Champions. Nel caso in cui ci riuscisse, proprio Insigne potrebbe essere il regalo. Non sarà facile comunque arrivarci. Il Napoli non è convinto di lasciarlo andare e soprattutto non per meno di 60 milioni. Ma si sa, quando c’è Mino Raiola di mezzo, nulla è impossibile.

